2 gün önce boşandığı eşini bacağından vurdu



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta Sevilay Kılıç (42), iki gün önce boşandığı Cenk Erginsoy (43) tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, öğle saatlerinde Yusufpaşa Mahallesi, Eski Pazar Caddesi'nde 6 katlı binanın 2´nci katında meydana geldi. Cenk Erginsoy, 2 gün önce boşandığı Sevilay Kılıç'ın oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erginsoy, yanında getirdiği tabancayla Kılıç'ı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaçmaya çalışan Erginsoy, binanın dış kapısında polis ile karşılaştı. Çıkan arbede sırasında başını kapıya çarpan Erginsoy yaralandı.

Erginsoy ile Kılıç, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-03-28 14:17:37



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