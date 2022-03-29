Kars’ta Sakarmeke’nin tedavisi tamamlandı

Kars’ta tedavisi tamamlanan Sakarmeke doğal ortamına bırakıldı.
Kars’ta yaralı olarak bulunan ve Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’ne getirilen Sakarmeke’nin tedavisi tamamlandı.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaklaşık 15 gün süren tedavi sonrasında tamamen iyileşen Sakarmeke son kontrollerinin yapılmasının ardından Kars Çayı kıyısında doğal ortamına kavuştu. Yetkililerin doğaya bıraktığı Sakarmeke kısa sürüde gözden kayboldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.