Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor Erzurum Yakutiye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2’inci Bölge, 3’üncü grupta yer alan Kars 36 Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Erzurum Yakutiye Spor karşılaşmasını hazırlıklarını Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde yapıyor.

Kars 36 Spor Teknik Direktörü Yusuf Sacit Çelik, Yakutiye karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Pazar günü oynanacak karşılaşmaya taraftarları davet eden Çelik, “Yakutiye şampiyonluğa oynuyor, bizde taraftarımız önünde kazanmak istiyor. Zorlu bir 90 dakika olacak. Ben ve sporcularım bunun bilincinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yakutiye’yi Kars’tan eli boş göndereceğiz. Kazanan biz olacağız” dedi.

Biz kendimize bakıyoruz, kim şampiyon olacak, kim düşecek bunun hesaplarını yapmak bize düşmez diyen Çelik, “Biz kendimize bakıyoruz. Bizi kimi düşeceği, kimin çıkacağı ilgilendirmiyor. Biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Yakutiye karşılaşması kazanacağız. Buna inancımız tamdır. Taraftarlarımızdan bizden galibiyet bekliyor” diye konuştu.

Öte yandan Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı’nda yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı olmaları teknik heyeti sevindirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman sonra yeşil beyazlı ekip ikiye ayrılarak çift kala maç yaptı. Yapılan çift kale maçta Teknik Direktör Çelik, sık sık oyunu durdurarak hata yapan futbolcularını uyardı.

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