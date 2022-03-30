Kars’ta yollar köstebek yuvasına döndü

Kars’ta köstebek yuvasına dönen yollar sürücüler ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kars Belediye Başkanlığı’nca yapılan yollar kışı çıkaramadı. Kentte sonbaharda atılan sıcak asfalt 3 ayda bozulurken, araçlarıyla trafiğe çıkan sürücüler ise çukurlardan kaçmaktan bıktı. Yolların köstebek yuvasına döndüğünü ifade eden vatandaşlar, “Valla çukurları saymak mümkün değil. Hani derler ya; ‘rezillik diz boyu’, aynı şekilde görüldüğü gibi” diye sitem ettiler.



“Arabalar mahvoldu”

Zamansız atılan asfaltın kısa sürede bozulduğuna dikkat çeken sürücüler, “Bir sürü çukura düştük. Arabalar mahvoldu. İşin gerçeği bir bakılması lazım” dediler.

Öte yandan Kars’ta yağan karın erimesiyle birlikte birçok cadde de göletler oluştu. Çukurlara dolan sular araçların geçmesiyle vatandaşların üzerine sıçrıyor.

Vatandaşlar, Kars’ta yolların bir türlü dikiş tutmadığını ileri sürdüler.

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