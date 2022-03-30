Aynı inşaata ikinci kez soyguna gelen 7 hırsız suçüstü yakalandı



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, inşaat halindeki binadan yaklaşık 160 bin TL değerinde kablo çalan 7 hırsız, ikinci kez aynı binaya yine hırsızlık amacıyla gelince suçüstü yakalandı. İnşaattaki ilk hırsızlık olayı güvenlik kamerasına da yansıdı.

24 Mart günü saat 13.00 sıralarında merkez Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarı'nda yapımı devam eden inşaattan yaklaşık 160 bin TL değerinde kablo çalındı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası görüntülerine de yansırken, şikayet üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan polis, 28 Mart'ta aynı inşaata kablo çalmaya gelen 7 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. ve A.K. savcılık tarafından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan F.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Y.A., A.C.Ö., E.K. ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen kablolar ise inşaat sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-03-30 18:25:18



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