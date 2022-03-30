Boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı

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Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS´ta boşandığı eşi Sevilay Kılıç´ı (42) tabancayla ayağından vuran Cenk Erginsoy (43) tutuklandı.

Olay, 28 Mart günü öğle saatlerinde Yusufpaşa Mahallesi, Eski Pazar Caddesi'nde 6 katlı binanın 2´nci katında meydana geldi. Cenk Erginsoy, boşandığı Sevilay Kılıç'ın oturduğu eve gitti. Eski eşiyle tartışan Erginsoy, tabancayla bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaçmaya çalışan Erginsoy, binanın dış kapısında polislerle yaşadığı arbede sırasında başından yaralı halde yakalandı.

Hastaneye kaldırılan Cenk Erginsoy, tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erginsoy, bugün çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Bu arada Harakani Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Sevilay Kılıç´ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-03-30 19:58:54



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