Kars’ta kar altındaki menderesler büyülüyor

Allahu Ekber Dağları'ndan doğan ve Hazar Denizi’ne dökülen Kars Çayı’nın kar altındaki menderesleri görenleri mest ediyor.

Merkez Çerme köyü mevkiinde Kars Çayı’nın oluşturduğu menderesler ve etrafındaki ikiz dağların karlar altında adeta beyaz gelinlik giymesi, mart ayının sonunda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kars Çayı menderesleri, ikiz dağlar, Çerme Değirmeni ve kavak ağaçlarının beyazla birleşmesi havadan görüntülendi.

Mendereslerin kartpostallık görüntüler oluşturduğunu ifade eden Adem Alp, “Kars’ta bugün itibarıyla sıcak bir hava var. Kars Çayı ve menderesleri su kanalları da artık erimeye başladı. Coşkun bir su akışı var. Çok güzel bir görüntüsü var. Kars’a baharın geldiğinin bir göstergesi oldu bu görüntüler” dedi.

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