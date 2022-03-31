Kağızman’da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Kars’ın Kağızman İlçesi’nde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Akören köyünde bir evde silah bulundurulduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Akören köyünde adres bilgileri önceden tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 6 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 3 tabanca, 2 Kalaşnikof tüfek ve bunlara ait çok ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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