Kars 36 Spor Yakutiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars 36 Spor Yakutiye maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

Kars 36 Spor Yakutiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Kars 36 Spor Yakutiye Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatine beklemeye başladı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor hafta sonu Erzurum Yakutiye Belediye Spor’u konuk edecek. Yakutiye Belediye Spor karşılaşmasının son hazırlığını Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü’ne ait Halitpaşa Sentetik Stadyumunda yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda Yakutiye Belediye Spor maçının taktik çalışması yapıldı. Futbolcuların morallerinin yerinde olması ve istekli olmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Yakutiye Belediye Spor karşılaşmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, “Yakutiye maçı bizim için ayrı önem taşıyor. Mutlak suretle bu karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor. Futbolcularım da bunun bilincinde, hazırlıklarımızı tamamladık. Maç saatini bekliyoruz. Biz Yakutiye karşılaşmasına tüm taraftarlarımızı davet ediyor” dedi.
BAL Lig’nde Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 3 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak Kars 36 Spor, Yakutiye Belediye Spor karşılaşması saat 13.00’de başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağızman’da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Kağızman’da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
Kars’ta Kütüphaneler Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Kars’ta Kütüphaneler Haftası etkinliği
Kars’ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı
YEREL HABERLER Kars’ta arpa ambarına giren tilki kurtarıldı
Kars’ta kar altındaki menderesler büyülüyor
YEREL HABERLER Kars’ta kar altındaki menderesler büyülüyor
Vali Öksüz’den Kağızman’da
YEREL HABERLER Vali Öksüz’den Kağızman’da
Boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Boşandığı eşini vuran kişi tutuklandı
Aynı inşaata ikinci kez soyguna gelen 7 hırsız suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Aynı inşaata ikinci kez soyguna gelen 7 hırsız ...
Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama
Kars’ta 1,5 milyon liralık Wolkbot Üniversite hastanesinde 1 aydır çalışmıyor
YEREL HABERLER Kars’ta 1,5 milyon liralık Wolkbot Üniversite ...
Kars’ta yollar köstebek yuvasına döndü
YEREL HABERLER Kars’ta yollar köstebek yuvasına döndü
KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Sorunlarımız ortak”
YEREL HABERLER KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Sorunlarımız ortak”
Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kars 36 Spor Yakutiye karşılaşması hazırlıklarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.