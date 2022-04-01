Kars'ta 'ucuz altın' vaadiyle 400 bin liralık dolandırıcılık



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)BİTLİS'ten Kars'a gelip ucuz altın almak isteyen ve 400 bin lirası dolandırılan S.A.'nın şikayetiyle gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişiden H.K. (58) adlı erkek tutuklandı.

Bitlis'te yaşayan S.A., telefonla Kars'taki 1'i erkek 3 kişiyle irtibat kurarak ucuz altın almak için kente geldi. Görüştüğü H.K. ile N.A. (43) ve C.A.'dan (26) ilk olarak 3 çeyrek altın satın alan S.A. bir kuyumcuya giderek altınları bozdurdu. Altınların gerçek olduğunu anlayan S.A., daha sonra aynı kişilerden bu kez 400 bin lira değerinde altın almak istediğini belirtti. H.K., evine gelen S. A.'yı, "Sen bizi ihbar etmişsin" diyerek darbetti. "Polis, her yerde bizi arıyor. Seni götüreceğimiz otelden 2 gün boyunca dışarı çıkma" dediği S.A.'yı 2 gün otelde tuttu. H.K., daha sonra otele gelerek, "Tamam şimdi buradan gidebilirsin" diyerek, S.A.'yı otobüse bindirip Bitlis'e gönderdi. Yolda otobüsten inip polise giden S.A. durumu anlattı. Polis, düzenlenen operasyonla H.K., N.A. ve C.A.'yı gözaltına aldı.

ALTINLAR BACAYA GİZLENMİŞ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çoraba konulup soba borusu bacasına gizlenmiş 8 tam, 162 küçük altın olmak üzere, aralarında 1800'lü yıllara ait olduğu iddia edilen toplam 170 altın ele geçirildi. Altınlar, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 'Dolandırıcılık' ve 'yağma' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklanıp cezaevine gönderildi, N.A. ve C.A. adlı kadınlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-04-01 16:11:36



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