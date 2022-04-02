Kütüphaneler Haftası etkinlikleri sona erdi

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Kars’ta 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri sona erdi.

Etkinlikler çerçevesinde Kars İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde haftanın son gününde Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat’ın kurucusu olduğu Karsı Dilbeste Müzik Topluluğu üyesi Tuba Önal tarafından çalışma salonunda sınavlara hazırlanan okuyucular için flüt dinletisi verildi.

Flüt dinletisinin ardından Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz, Karsı Dilbeste Müzik Topluluğu üyesi Tuba Önal’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Kütüphane Müdür Vekili Şahin Yılmaz, bu tür etkinliklerin kütüphane haftası ile sınırlı kalmayacağını, ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini kaydetti.

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