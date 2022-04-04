Kars Çayı taştı, evlere su bastı

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Kars Çayı taştı, karların ermesiyle birlikte dere kenarında bulunan evleri su bastı.

Kars’ta havaların aniden ısınmasıyla birlikte eriyen karlar, başta Kars Çayı olmak üzere dereleri taşırdı. Halitpaşa Mahallesi’nden geçen derenin taşmasıyla birlikte bazı evlere su doldu. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kovalarla boşalttı.

Kars’ta Kars Çayı’nın taşmasıyla birlikte su kenarında bulunan ağaçlar sular altında kalırken, Dereiçi bölgesinde bulunan HES Barajı’nın ise kapaklarının üzerinde akan üzerinden dökülen su ise görenleri korkuttu.

Kars’ta özellikle Mart ayında yağan karın ardından yetkililerde sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyarıda bulunmuştu.

Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, dere kenarında bulunan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenmişti.

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