Kars´ta eriyen kar suları şelale oluşturdu



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS´ta havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları, baraj gölünde şelale oluşturdu.

Kars'ın baraj bölgesinde havaların ısınmasıyla donan göletler, kısmen çözülmeye başladı. Kardelenlerin de açtığı bölgede kuşlar ve ördekler baraj göletinin eriyen bölgesinde yiyecek arıyor. Bölgedeki güzelliği görmek için 2 kilometre yürüdüklerini söyleyen Okan Avşar, "Kars Baraj Göleti'nin çözülen buzları doğal bir şelale oluşturmuş. Geçmişte bu yoktu. Hayretle izledik şu an yoldan yaklaşık 2 kilometre içerideyiz, uzaktan gördük ve yakınına kadar geldik. Gerçekten müthiş. Belki kameralara yansımıyor ama sesleri duymanız gerekiyor" dedi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-04-04 09:58:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.