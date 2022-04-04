Kars’ta baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Kars’ta, baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı.

Kars’ta Nisan ayı ile birlikte açan kardelenler, görsel şölen sundu. Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar köyü bölgesinde bulunan dağlarda açan kardelenler, baharında müjdecisi oldu.

Beyaz kardelenlerin bölgede yoğunlukta olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Havalar ısındı, karlar erimeye başladı. Kardelen çiçekleri de kendini gösterdi. Çok güzel görünüyorlar, birkaç gün sonra daha çok kardelen açmış olacak” dediler.

Öte yandan karların erimesiyle birlikte çıkan kardelenler, görsel şölen sundu. Çoğunluğu renkli olan kardelenler görenleri ise büyüledi.

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