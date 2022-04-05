Kars’ta sel felaketi Sular altında kalan evler havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta sel felaketi devam ederken, kent merkezinde sular altında kalan evler havadan görüntülendi.

Kars’ta eriyen karlar, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Aydınlıkevler Mahallesi içinden geçen su kanalının taşmasıyla birlikte bölgede bulunan 30 ev, sular altında kaldı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar ise gece sokakta geçirdi.

Öte yandan, sel altında kalan Aydınlıkevler Mahallesi havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.