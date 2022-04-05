Vali Öksüz sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sel bölgesinde bir takım incelemelerde bulundu.

Öksüz, su baskınına maruz kalan Aydınlıkevler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bir süre bölgeyi gezen Öksüz, sel bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İlgili birim amirleriyle de bir araya gelen Öksüz, Kars’ta yaşanan su taşkınlarına yönelik alınan ve alınacak tedbirler ile ilgili değerlendirilme toplantısı yaptı.

Öksüz, son olarak tüm imkanların seferber edilerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi talimatı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.