Kars’ta polisler kan bağışında bulundu

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Kars’ta polis, Türk Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vererek Çevik Kuvvet yerleşkesinde kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın katıldığı kan bağışı programına polisler yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışında bulunan polisler, bir süre dinlendikten sonra Çevik Kuvvet yerleşkesinden ayrıldı.

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