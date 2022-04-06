Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın 2’incisi Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığında yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının ana gündemi Aydınlıkevler Mahallesi’nde yaşanan su baskını oldu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bütün kurum ve daire amirlerinden dikkatli olmalarını ve vatandaşları uyarmalarını istedi.

Toplantının açılışında konuşan Öksüz, “Ülkemiz ve ilimiz önemli ölçüde kar aldı. Havaların sınmasıyla birlikte karların erimesi söz konusu, buna karşı önlem almamız hususunu ifade etmiştim. Dikkatli olmamız lazım halen geçmiş değil. Bundan sonra bazı sıkıntılarla karşılaşa biliriz. Yağmur yağması da söz konusu, buna karşı hepimizin dikkatli olması ve halkımızı önceden uyarması, alınması gereken acil tedbirlerin zamanında mutlaka alınması büyük önem taşıyor” dedi.

Eriyen karların içme suyu şebekesine de zarar verdiğini ifade eden Öksüz, “İçme suyu şebekeleri taşkından dolayı zarar gördü. Çok ciddi bir şekilde kar sularından dolayı ciddi bir yüklenme, ciddi bir baskı oluştu. Merkezde de Aydınlıkevler Mahallesi’nde su taşkınları meydana geldi. Bazı evler etkilendi. Bizler gerekli önlemleri aldık. Tahliyeler gerçekleştirildi. Çok şükür önemli bir durumumuz olmadı. Can kaybımız çok şükür yok, yaralımız yok. ağır hasarlı, yada yıkılan binamız yok. Ancak binalarımızda eşya zararı meydana geldi. Bizlerde buna müdahale ettik. Hasar çalışmaları başladı, en kısa zamanda vatandaşlarımızın mağdur olmasını da önleyeceğiz. Onların zararlarının karşılanması hususun da elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı daha sonra yatırımcı kurum ve daire müdürlüklerinin 2022 yatırım yılında hayata geçirecekleri projeler anlatıldı. Toplantı da projelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

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