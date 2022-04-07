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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı

İHA

Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı

Kars’ta yağmur ve karların erimesi nedeniyle Kars Çayı’nın taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Bir vatandaş ise su dolan kümesinden tavuklarını kurtararak taşıdı.
Kent genelinde yaklaşık 63 ev ve 23 ahır sular altında kalırken, yetkililer taşkın riski bulunan bölgelerdeki çok sayıda vatandaşı tahliye etti. Sağanak yağmur ile birlikte taşan Kars Çayı suları güzergah üzerinde bulunan yerleşim alanlarına kadar yaklaştı. Cumhuriyet köyünde tarım arazileri ve belediyeye ait eski su pompaları sulara teslim oldu. Kars merkezinden geçen Kars Çayı’nın azgın suları ise önüne gelen her şeyi Kars Barajı’na taşıyor.
Yetkililer çalışma başlatırken, bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Kars’ta başta AFAD olmak üzere İtfaiye Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi iş makineleri hazır bekletiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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