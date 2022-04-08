Meteorolojinden Kars için ‘sarı’ uyarı

Meteorolojiden Kars için ‘sarı’ uyarı geldi.

Nisan yağmurlarıyla birlikte eriyen kar ile birlikte sel baskınlarının yaşandı Kars’ta sağanak yağmur etkili oluyor.

Sel baskınlarının yaşandığı Kars için Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “ 08.04.2022 Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusu (Tunceli, Bingöl, Elazığ’ın doğusu, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak’ın doğusu) ile Doğu Karadeniz'de (Rize, Trabzon, Artvin) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” denildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yağışların; Doğu Karadeniz'de 1600m üzeri, Doğu Anadolu'da 2000m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar seklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, dağlık kesimlerde çiğ riski gibi olumsuzluklara karsı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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