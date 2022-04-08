Sel sularının bastığı evinin etrafından ayrılmıyor



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta etkili olan sağanağın neden olduğu selde yaklaşık 30 ev ve ahırı su bastı. Mağdurlardan Neriman Bengin (60), geceleri komşularında kalıyor, gün içerisinde ise gelip su basan evini kontrol ediyor.

Kentte 4 Nisan'da etkili olan sağanak sele neden oldu. Aydınlık ve Karadağ mahallelerinde yaklaşık 30 ev ve ahırı su bastı. DSİ, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişiyi kurtardı, bazı hayvanların da tahliyesini sağladı. Belediye ve diğer kamu kurumlarında görevli 95 personel, 12 iş makinesi ve 25 araçla suyun tahliyesi ve temizlik çalışması başlatıldı. Aralıklarla yağmurun devam etmesi ve karların erimesi nedeniyle suların çekilmediği bildirildi.

Karadağ Mahallesi´nde oğlu ve geliniyle yaşayan 5 çocuk annesi Neriman Bengin, su basan evinin çevresinden ayrılmıyor. Geceleri komşularında kalan Bengin, selin geldiği ilk anda ev ve ahırını su bastığını, canlarını zor kurtardıklarını söyledi. İçine giremediği evinin etrafından ayrılmayan, 50'ye yakın kaz ve tavuğunun sel sularına kapılıp öldüğünü belirten Bengin, "Üç yıl önce evlendirdiğim oğlumla yaşıyorum. Gece gelen sel birçok kişinin evini bastı. Oğluma aldığım tüm eşyalar sular altında kaldı. Geçimimi sağladığım kaz ve tavuklar öldü. Komşularımıza sığındık. Suların hala çekilmediği evime giremiyorum ama sık sık kontrole geliyorum. Ben böyle bir afet görmedim" diye konuştu.

Selde 25 ton saman, 20 ton ot ve 5 ton yemlerinin sular altında kaldığını belirten Atakan ve Gökhan Utuk kardeşler ise hayvanlarına verecek hiçbir şey kalmadığını ve yardım beklediklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2022-04-08 12:15:10



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