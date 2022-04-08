Sular altında kalan evler havadan görüntülendi Kars’ta selin yaraları sarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sular altında kalan evler havadan görüntülendi Kars’ta selin yaraları sarılıyor

İHA

Sular altında kalan evler havadan görüntülendi Kars’ta selin yaraları sarılıyor

Kars’ta sular altında kalan evler havadan görüntülendi. Selin vurduğu mahallede yaralar sarılıyor.
Kars’ta kar yağışının hızlı erimesiyle birlikte gelen sel Aydınlıkevler Mahallesi’nde 30 evi ve 15 ahırı sular altında bıraktı. Evlerini su basan vatandaşlar yetkililerce bölgeden güvenli bir şekilde tahliye edilirken, selin ardından devletin bütün imkânları bölgeye seferber edildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince hasar tespiti yapılırken, vatandaşlar kullanılamaz hale gelen ev ve eşyalarının başında bekliyor.
Ev ve tarım aletlerinin selden zarar gördüğünü ifade eden Rahim Edizer, “Sel aniden geldi, hiçbir şeyi kaldırmadık. Bütün malzemelerimiz, eşyalarımız kullanılamaz oldu. Çok zararımız var, arpalar, hayvanların samanı zay oldu. Hiçbir şeyi kurtaramadık” dedi.
Eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Tahsin Karasor, “Felaket birden geldi. Bir anda geldi, kaçamadık. Sular altında kalan eşyalarımız kullanılmıyor. Eşyalarımız suyun altında kaldı. Devletimizden yardım istiyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, sel sularından en çok zarar gören Aydınlıkevler Mahallesi havadan görüntülendi. Evlerin, ahırlar ve tarım arazilerinin zarar gördüğü mahallede başta AFAD olmak üzere itfaiye, DSİ, UMKE, İl Özel İdaresi ve Kızılay vatandaşların yarasını sarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sel sularının bastığı evinin etrafından ayrılmıyor
YEREL HABERLER Sel sularının bastığı evinin etrafından ayrılmıyor
Meteorolojinden Kars için ‘sarı’ uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojinden Kars için ‘sarı’ uyarı
Selim’de silajlık mısır üretilecek
YEREL HABERLER Selim’de silajlık mısır üretilecek
Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı
YEREL HABERLER Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında ...
Kars’ta, Kanser Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Kars’ta, Kanser Haftası etkinlikleri
Kars’ta sel tehlikesi devam ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta sel tehlikesi devam ediyor
Kadın polisler attığını vuruyor
YEREL HABERLER Kadın polisler attığını vuruyor
Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı Toplantıda sel baskını ve alınması gereken tedbirler konuşuldu
YEREL HABERLER Kars’ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ...
Kars’ta sel bölgesinde yaralar sarılıyor Başkan Çalkın, sel bölgesinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Kars’ta sel bölgesinde yaralar sarılıyor Başkan ...
Kağızman’da belediyeden bahar temizliği
YEREL HABERLER Kağızman’da belediyeden bahar temizliği
Kars’ta polisler kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Kars’ta polisler kan bağışında bulundu
Selim’de sertifikalı buğday dağıtıldı
YEREL HABERLER Selim’de sertifikalı buğday dağıtıldı
Kars Çayı taşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kars Çayı taşmaya devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.