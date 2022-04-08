Vali Öksüz, sel bölgesinde

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sel bölgesinde bir takım incelemelerde bulundu.

Kars’ta selin vurduğu Aydınlıkevler Mahallesi’ne gelen Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, ilgili birim amirlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öksüz, yürütülen çalışmaları yerinde görerek, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Selin vurduğu bölgede ilgili kurumlarca her türlü çalışmaların yapıldığını ifade eden Öksüz, sele maruz kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kars’ta karın erimesiyle birlikte yaşanan sel baskını sonrasında kent genelinde 63 ev ve 25 ahır selden zarar gördü.

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