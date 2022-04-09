Kars’ta selden etkilenen bölgede hasar tespiti yapılıyor

Kars’ta karların hızlı erimesiyle birlikte gelen sel sonucunda etkilenen bölgede iş makinesiyle çalışmalar yürütülürken, hasar tespit çalışmaları başladı.

Kars’ta su baskının yaşandığı Aydınlıkevler Mahallesi’nde yoğun çalışma yapılıyor. Bir taraftan iş makineleriyle yollar yapılırken, diğer taraftan evelere dolan sular boşaltılıyor, AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Su baskınından 58 konut, 29 hayvan ahırının etkilendiği Aydınlıkevler Mahallesi’nde devletim bütün imkanları seferber edilirken, yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Vatandaşların mağduriyetlerinin hızlı bir şekilde girilmesi için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini ifade eden İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürü Oktay Ayğan, “Alandaki su tamamen çekilmeye başladı. Su giren alanlarda öncelikle su tahliyesi, sonrasında AFAD ve Defterdarlık ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları, yine Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından tarımsal ve zirai alet ve malzemelerin zarar ziyan tespitleri yapılıyor. Yine çeşitli kurumlarımız DSİ, Özel İdare, Kars Belediyesi, AFAD’ın elinde bulunan alet ve edevatlar iş makineleriyle yol düzelte, baca temizliği, dolgu malzemesiyle doldurulması gereken alanlar dolduruluyor. Yine Kızılay tarafından 3 öğün yemek dağıtımı yapılıyor. Hızlı bir şekilde ön iyileştirme ve kalıcı yaşama geçmeyi planlıyoruz. Hasar tespitleri bittikten sonra yine bunları AFAD Başkanlığımıza göndereceğiz. Uygun görülen nakdi yardımlar vatandaşlarımıza ulaştırılmış olacak” dedi.

Ayğan, “Bizim yaptığımız ön tespitlerde bulunduğumuz bu bölgede 58 konut, 29 tane ahır etkilenmiş durumda, il genelinde 8 konut da farklı bölgelerde olmak üzere 66 konutumuzda bir tespit yapıldı. Yine gelen ihbarlara anlık bakılıyor. Ama bunlar sel, taşkın değil de daha fazla su baskını niteliğinde olaylar, can ve mal kaybımız yok ona şükrediyoruz. Hızlı bir şekilde iyileştirme çalışmaları yapılıp vatandaşlarımıza gerekli yardımlar ulaştırılacaktır” diye konuştu.

AFAD ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, Türk Kızılay Kars Şubesi koordinasyonunda mahallede günlük 3 öğün sıcak yemek dağıtılıyor.

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