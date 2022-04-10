Vali Öksüz, öğrencilerle iftarda buluştu

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Kars’ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, iftarda öğrencilerle bir araya geldi. İftarını öğrencilerle birlikte açan Öksüz’e Prof. Dr. Hüsnü Kapu’da eşlik etti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, eşi Meral Öksüz, ile birlikte, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun ev sahipliğinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında "Ortaöğretime Destek Eli Projesi" ile öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek iftarını açtı.

İftar yemeği sonrası Öksüz, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle geç saatlere kadar süren sohbet sonra Vali Öksüz, Gençlik Merkezi’nden ayrıldı.

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