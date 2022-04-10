Kars’ta kaçak avlanan bir kişi yakalandı

Kars’ta canlı mühre ile kaçak evlenen bir kişi DKMP ekiplerince yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parlar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

DKMP Kars İl Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Av Koruma ve Kontrol’ faaliyetleri sırasında, canlı mühre ile avlanan bir kişi tespit etti.

DKMP ekiplerince kaçak avlanan kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet kınalı keklik ele geçirilirken, kaçak avlanan şahsa idari para ve tazminat cezası uygulandı.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Av Koruma ve Kontrol’ denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.