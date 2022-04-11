Sarıkamış’ta içme suyu masaya yatırıldı

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sarıkamış’ta karların erimesiyle birlikte içmeye suyu masaya yatırıldı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi kaymakamı Doğan Kemelek, İlçe Sağlık Müdürü Esra Nur Yıldız ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Kaymakam Kemelek, Sağlık Müdürü Yıldız’dan köylerdeki içme suları hakkında bilgi adı. Yıldız, Kemelek’e köylerindeki içme suyu numuneleri konusunda sunum yaptı.

Sarıkamış’taki içme sularının masaya yatırıldığı toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.