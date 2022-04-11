Kars’ta 400 aileye Ramazan desteği verildi

Kars’ta ihtiyaç sahibi 400 aileye Ramazan desteği verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı’nca önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 400 aileye evlerine Ramazan kolisi bırakıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek verdiklerini belirten MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, “MilliyetçiÜlkücü Hareketin bilge lideri Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle; “Bu kutlu günler aynı zamanda iç muhasebe yapmamız için bir fırsat, tefekkür vasıtasıyla akıp giden hayat ırmağını samimiyetle gözden geçirmemiz için bir imkandır. Ramazan, yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir.” Bizler de MHP Kars İl Başkanlığı olarak, Ramazan ay’ı münasebetiyle Kars Merkez de tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 400 aileye az da olsa tencerelerinin kaynaması için elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık” dedi.

Başkan Adıgüzel, yardım kolilerinin oluşmasın da maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlara da teşekkür etti.

MHP Kars İl Başkanlığı’nca hazırlanan Ramazan kolisi ihtiyaç sahibi 400 ailenin evinin önüne bırakıldı. MHP İl Başkanlığı’nın Ramazan ayı boyunca vatandaşlara bu tür destekleri vereceği öğrenildi.

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