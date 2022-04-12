Kar sularının oluşturduğu şelaleler görenleri büyüledi

Kars’ta kar sularının oluşturduğu şelaleler görenleri büyülüyor. Metrelerce yükseklikten su düşüşüne sahip şelaleler fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti.

Kars’ta havalarının ısınmasıyla birlikte eriyen kar sularının metrelerce yükseklikte bulunan kayalıkların üzerinden coşkuyla akması ve doğal şelaleler oluşturması Kars’ın tarihi doğusunun yanında doğal güzelliklerini de bir kez daha ortaya çıkardı.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kent Ormanı ve etrafındaki dağlardaki karlarının erimesi ve kar sularının ufak ufak dereler oluşturarak kayalıklardan aşağıya dökülmesiyle oluşan şelaleler fotoğrafçıların ilgisini çekerken, bölgeye gelen fotoğrafçılar, şelaleleri çekmek için defalarca fotoğraf makinelerinin deklanşörlerine bastı.

Şelaleleri görüntülemek için bölgeye geldiklerini ifade eden fotoğrafçılar, “Nisan ayı ile birlikte yağan karda erimeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda bulunan karlar eridi. Şu anda arkamda görülen dağın üzerinde adeta doğal bir şelale oluşmuş. Görsel bir şölen sunuyor. Görüntüledik. Fotoğraf çektik. Çok tatlı bir görüntüsü var” dediler.

Öte yandan Dereiçi bölgesinde eriyen karlarla birlikte oluşan şelaleler, coşkuyla kayalıklardan akarken, kayalıkların üzerinde bulunan metrelerce yükseklikteki kar kütleleri de kameralar yansıdı.

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