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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta köstebek yuvasına dönen yollara yamalı önlem

İHA

Kars’ta köstebek yuvasına dönen yollara yamalı önlem

Kars’ta köstebek yuvasına dönen ve vatandaşları canından bezdiren yollara yama yapılıyor.
Kentte 2021 yılının Kasım ve Aralık ayında yağan yağmur ve soğuk hava dikkate alınmayarak yapılan asfalt yollarının tamamına yakını kışı çıkarmadan bozuldu.
Bozularak adeta köstebek yuvasına dönen yollar, özellikle sürücüleri canından bezdirirken, belediye ekipleri bozulan ve milyonlarca liraya mal olan yollara sil baştan yama yapmaya başladı.
Türkiye’nin bütün illerinde yol ve kaldırım sorunu kalmadığını ifade eden vatandaşlar Kars’ın yollarının yapımının bir türlü bitmediğini belirttiler.
“Kars’ın yol sorunu bir türlü bitmedi”
Her gün araçlarını sanayi götürdüklerini bozuk yollardan dolayı araçlarıyla caddeye çıkamadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta yollar çile oldu. Dağlar delinerek tünellerle şehirler şehirlere bağlandı. Kars’ın yol sorunu bir türlü bitmedi. Her gelen belediye başkanı yol yapıyor. Ne acıdır ki yapılan yollarının ömrü çok kısa oluyor. Yazık bu milletin, bu devletin parasına, sonbaharda, yağışlı ve soğuk havada yol yapılırsa bozulur. Kim denetliyor, kim izin veriyor anlamış değiliz. Yanı başımızda bulunan Erzurum’da soğuk memleketi, orada kış var, kar var. Orada yapılan yollar neden 2 ayda bozulmuyor” dediler.
“Şehrin bütün yolları bozuk”
Karların erimesiyle birlikte yollardaki çukurların ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, “Şehrin bütün yolları bozuk, yamayla olacak iş değil. Belediye yama yapıyor. Yama malzemesine para verilmiyor mu? Yazık gerçekten çok yazık, yetkililer bir zahmet makam araçlarından inerek Kars’ı yaya olarak gezsinler. Bu şehre her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Ani Ören yolunu kullanan misafirleri Subatan yolunda gelişi güzel dökülmüş hayvan dışkısı karşılıyor. Bunu görmüyorlar mı? Ara sokaklar, mahalle araları, ana caddeler hangi birini söyleyelim. Bu şehri baştan aşağıya yeniden imar etmek gerekiyor” diye konuştular.
“Belediye’den bozuk yol açıklaması”
Öte yandan vatandaşların sürekli şikayetçi olduğu bozuk yollara belediyeden de açıklama geldi.
Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Karslı hemşehrilerimizin dikkatine; Son yılların en yoğun kar yağışı ve ağır iklim şartlarına maruz kalan ilimiz merkezindeki bazı yollarda deforme ve bozulmalar meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimizce bozulan yollarda geçici asfalt yama çalışmaları devam etmekte olup, belediyemiz tarafından hazırlanan projeler ile Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt yol, kilit parke, bazalt kaldırım ve altyapı çalışmalarımız mevsim şartlarına uygun olduğu zaman başlayacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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