Kars’ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu

Kars’ta şiddetli rüzgar Harakani Devlet Hastanesi’nin çatı ve cephesindeki sac kaplamaları yerinden söktü. Etrafa savrulan saclar hastane güvenlik elemanları etraftan topladı.
Kars’ta etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, Harakani Devlet Hastanesi’nin dış kaplamasında bulunan sacları yerinden sökerek etrafa savurdu. Hastane güvenlik personeli hastane girişine şerit çekerek vatandaşlara kapattı. Bölgeye gelen trafik ekipleri ise sürücüleri uyararak araçlarını riskli bölgeden kaldırdı.
Harakani Devlet Hastanesi ana giriş kapısına güvelik şeride çeken güvenlik personeli, vatandaşları hastanenin diğer kapısına yöneltti. Kars’ta özellikle yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.