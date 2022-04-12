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Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü

DHA

Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Harakani Devlet Hastanesi´nin dış duvarındaki sac kaplamanın bir bölümü yerinden söküldü. Polis, hastane çevresinde önlem aldı.
KarsErzurum kara yolu üzerine 2015 yılında yapılarak hizmete açılan 256 yatak kapasiteli, 5 katlı Harakani Devlet Hastanesi'nin yapılan dış cephe kaplaması fırtınaya dayanamadı. Hastanenin sactan yapılan dış cephe kaplaması, saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle yerinden çıktı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile hastane yönetimi, hasta yakınları ve vatandaşları çatı altında durmamaları konusunda sık sık uyardı.
Meteoroloji Kars İl Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışının başlayacağı belirtilerek şiddetli rüzgar nedeniyle oluşacak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-04-12 13:26:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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