Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Harakani Devlet Hastanesi´nin dış duvarındaki sac kaplamanın bir bölümü yerinden söküldü. Polis, hastane çevresinde önlem aldı.

KarsErzurum kara yolu üzerine 2015 yılında yapılarak hizmete açılan 256 yatak kapasiteli, 5 katlı Harakani Devlet Hastanesi'nin yapılan dış cephe kaplaması fırtınaya dayanamadı. Hastanenin sactan yapılan dış cephe kaplaması, saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle yerinden çıktı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile hastane yönetimi, hasta yakınları ve vatandaşları çatı altında durmamaları konusunda sık sık uyardı.

Meteoroloji Kars İl Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışının başlayacağı belirtilerek şiddetli rüzgar nedeniyle oluşacak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-04-12 13:26:17



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