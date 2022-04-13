Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti

İHA

Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti

Kars, Nisan ayında kışı yaşıyor. Kentte gece başlayan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürüdü.
Kars’ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.
“Millet Ege’de denize giriyor ben burada kar kürüyorum”
Batıda insanların Ege’de denize girmeye başladığını ifade eden Güven Öztürk, “Nisan’ın ortasında kar kürüyoruz. Millet Ege’de denize giriyor. Ben de burada kar kürüyorum” dedi.
Kar yağışının çiftçileri zor durumda bırakacağını belirten Mehmet Aşasın, “Nisan’ın ortası ilk defa görüyorum. Bu kar akşam yağmaya başladı ve arabayı dışarıda bıraktım araba çalışmadı. Gerçekten görüntü olarak çok güzel, ama bizim çiftçimiz için doğu için iyi değil bu kadar kar, artık çift zamanı biliyorsunuz” diye konuştu.
Kentte yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlanırken, iş yerlerini açan vatandaşlarda kar kürüdü.
Öte yandan Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü’nce kar ve don uyarısı yapılmıştı.
Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (1015 derece) azalması bekleniyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 12 Nisan 2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgenin yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. 17 Nisan 2022 Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VHO’dan Mavi Dil hastalığı açıklaması
YEREL HABERLER VHO’dan Mavi Dil hastalığı açıklaması
Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü
YEREL HABERLER Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını ...
Kars’ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu
YEREL HABERLER Kars’ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını ...
Kars’ta köstebek yuvasına dönen yollara yamalı önlem
YEREL HABERLER Kars’ta köstebek yuvasına dönen yollara yamalı önlem
Kars’ta zabıtadan dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Kars’ta zabıtadan dilenci operasyonu
Kar sularının oluşturduğu şelaleler görenleri büyüledi
YEREL HABERLER Kar sularının oluşturduğu şelaleler görenleri ...
Kars’ta 400 aileye Ramazan desteği verildi
YEREL HABERLER Kars’ta 400 aileye Ramazan desteği verildi
Sarıkamış’ta içme suyu masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta içme suyu masaya yatırıldı
Digor’da vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Digor’da vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor
Yaralı Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Şahin tedavi altına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.