Kars Belediyesi’nden ‘bozuk’ yol açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Belediyesi’nden ‘bozuk’ yol açıklaması

İHA

Kars Belediyesi’nden ‘bozuk’ yol açıklaması

Kars Belediye Başkanlığı’ndan bozuk yollarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, 2021 yılı içerisinde imal edilen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama olan yolların yaklaşık olarak 2,5 kilometrelik kısmında anılan deformasyonlar söz konusu olduğu belirtildi.
Yüklenici firmanın kusuru olarak nitelendirilip değerlendirilen 784 ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplamaya denk gelen miktar düzenlenen hak edişe kesinti olarak yansıtıldığı kaydedildi.
Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan imalatların geçici kabulü yapılmış, kesin hesap ve kesin kabul işlemleri yapılmamış, hali hazırda anılan imalatlar yüklenici sorumluluğunda olup, ayrıca anılan çalışmalarda yüklenici firmanın kusuru olarak nitelendirilip değerlendirilen 784 ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplamaya denk gelen miktar düzenlenen hak edişe kesinti olarak yansıtılmıştır. Belediye Başkanlığımızca; 2021 inşaat sezonu ya da çalışma programı olarak nitelendirilen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olan günlerde kurumumuz imkânları ve ihale edilerek yüklenici firma ile toplamda yaklaşık olarak 18 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama yol imalatı gerçekleştirilmiştir” denildi.
Açıklamada, “İlimizde görülen yoğun kar yağışları ile birlikte mevsime bağlı olarak gün içerisinde sürekli değişkenlik gösteren ısı değişimlerinden dolayı aşırı derecede yaşanan donmaçözülme olayları dayanımı etkileyecek fiziksel değişimler ile birlikte yapılan tuzlama çalışmaları sonucunda; kurumumuz tarafından 2021 yılı inşaat sezonu içerisinde ve önceki yıllarda yapılmış olan Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama, beton parke taş ile yapılan bazı yollarda soyulma, çözülme ve deformasyonlar görülmüştür. 2021 yılı içerisinde imal edilen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama olan yolların yaklaşık olarak 2,5 km’lik kısmında anılan deformasyonlar söz konusu olmuştur” ifadelerine yer verildi.
Yapılan imalatların kesin hesap kesiminin yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
“Yapılan imalatların geçici kabulü yapılmış, kesin hesap ve kesin kabul işlemleri yapılmamış, hali hazırda anılan imalatlar yüklenici sorumluluğunda olup, ayrıca anılan çalışmalarda yüklenici firmanın kusuru olarak nitelendirilip değerlendirilen 784 ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplamaya denk gelen miktar düzenlenen hak edişe kesinti olarak yansıtılmıştır. 2022 yılı çalışma programı olarak nitelendirilen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan günlerin bitiminden sonra ve Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama yol yapım uygulaması için uygun olan iklim koşulları oluştuğu dönemde yüklenici firma tarafından bahse konu yerler trimer (asfalt kazı makinesi) ile kazılarak yeniden yapımı gerçekleştirilecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti
YEREL HABERLER Kars Nisan ayında kışı yaşıyor: Kente kar kalınlığı ...
VHO’dan Mavi Dil hastalığı açıklaması
YEREL HABERLER VHO’dan Mavi Dil hastalığı açıklaması
Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü
YEREL HABERLER Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını ...
Kars’ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını uçurdu
YEREL HABERLER Kars’ta rüzgar hastanenin dış cephe kaplamalarını ...
Kars’ta köstebek yuvasına dönen yollara yamalı önlem
YEREL HABERLER Kars’ta köstebek yuvasına dönen yollara yamalı önlem
Kars’ta zabıtadan dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Kars’ta zabıtadan dilenci operasyonu
Kar sularının oluşturduğu şelaleler görenleri büyüledi
YEREL HABERLER Kar sularının oluşturduğu şelaleler görenleri ...
Kars’ta 400 aileye Ramazan desteği verildi
YEREL HABERLER Kars’ta 400 aileye Ramazan desteği verildi
Sarıkamış’ta içme suyu masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta içme suyu masaya yatırıldı
Digor’da vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor
YEREL HABERLER Digor’da vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor
Yaralı Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Şahin tedavi altına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.