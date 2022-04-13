Kars Belediyesi’nden ‘bozuk’ yol açıklaması

Kars Belediye Başkanlığı’ndan bozuk yollarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2021 yılı içerisinde imal edilen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama olan yolların yaklaşık olarak 2,5 kilometrelik kısmında anılan deformasyonlar söz konusu olduğu belirtildi.

Yüklenici firmanın kusuru olarak nitelendirilip değerlendirilen 784 ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplamaya denk gelen miktar düzenlenen hak edişe kesinti olarak yansıtıldığı kaydedildi.

Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan imalatların geçici kabulü yapılmış, kesin hesap ve kesin kabul işlemleri yapılmamış, hali hazırda anılan imalatlar yüklenici sorumluluğunda olup, ayrıca anılan çalışmalarda yüklenici firmanın kusuru olarak nitelendirilip değerlendirilen 784 ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplamaya denk gelen miktar düzenlenen hak edişe kesinti olarak yansıtılmıştır. Belediye Başkanlığımızca; 2021 inşaat sezonu ya da çalışma programı olarak nitelendirilen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olan günlerde kurumumuz imkânları ve ihale edilerek yüklenici firma ile toplamda yaklaşık olarak 18 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama yol imalatı gerçekleştirilmiştir” denildi.

Açıklamada, “İlimizde görülen yoğun kar yağışları ile birlikte mevsime bağlı olarak gün içerisinde sürekli değişkenlik gösteren ısı değişimlerinden dolayı aşırı derecede yaşanan donmaçözülme olayları dayanımı etkileyecek fiziksel değişimler ile birlikte yapılan tuzlama çalışmaları sonucunda; kurumumuz tarafından 2021 yılı inşaat sezonu içerisinde ve önceki yıllarda yapılmış olan Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama, beton parke taş ile yapılan bazı yollarda soyulma, çözülme ve deformasyonlar görülmüştür. 2021 yılı içerisinde imal edilen Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama olan yolların yaklaşık olarak 2,5 km’lik kısmında anılan deformasyonlar söz konusu olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Yapılan imalatların kesin hesap kesiminin yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Yapılan imalatların geçici kabulü yapılmış, kesin hesap ve kesin kabul işlemleri yapılmamış, hali hazırda anılan imalatlar yüklenici sorumluluğunda olup, ayrıca anılan çalışmalarda yüklenici firmanın kusuru olarak nitelendirilip değerlendirilen 784 ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplamaya denk gelen miktar düzenlenen hak edişe kesinti olarak yansıtılmıştır. 2022 yılı çalışma programı olarak nitelendirilen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan günlerin bitiminden sonra ve Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama yol yapım uygulaması için uygun olan iklim koşulları oluştuğu dönemde yüklenici firma tarafından bahse konu yerler trimer (asfalt kazı makinesi) ile kazılarak yeniden yapımı gerçekleştirilecektir.”

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