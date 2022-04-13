Kars’ta çöp atma saatleri belirlendi Gelişi güzel çöp bırakanlara ceza kesilecek

Kars Belediyesi Başkanlığı’nca çöp atma saatleri yeniden belirlendi. Çöp atma saatleri dışında gelişi güzel cadde ve kaldırımlara çöp bırakanlara ceza kesilecek.

Kars Belediye Başkanlığı’nca çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, halk sağlığını korumak ve daha temiz bir Kars için bir takım tedbirler alındı.

Belediye tarafından alınan tedbirlerin başında çöp sorunu geliyor. Belediye gelişi güzel çöp bırakılmasının önüne geçmek için çöp atma saatlerini belirledi. Buna göre; vatandaşlar çöplerini sabah 07.0009.00, akşam 18.0024.00 saatleri arasında çıkaracak. Vatandaşlardan çıkardıkları çöpleri çöp kutularına atmaları istedi.

Belediye ekiplerince vatandaş ve esnafa gerekli duyurularda bulunulurken, belirtilen saatler dışında ve çöp atma noktaları dışına yapılacak çöp atma işlemlerine cezai işlem uygulanacak.

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