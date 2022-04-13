Kars’ta ‘Turizm Haftası’ çeşitli etkiliklerle kutlanacak

Kars’ta 1522 Nisan tarihleri arasında ‘Turizm Haftası’ çeşitli etkiliklerle kutlanacak.

Kars Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde, İlköğretim ve Liseler arası ödüllü şiir ve kompozisyon yarışması ve "Objektif Diliyle Kars" temalı Uluslararası fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Ayrıca programda 15 Nisan’da Kars Valisi Türker Öksüz 'e ziyaret, 17 Nisan Pazar günü Kaleiçi bölgesinde bisiklet gezisi, 18 Nisan Pazartesi günü GAMP konağı Bedesten Kortej yürüyüşü ve Bedesten bölgesinde ödül töreni ile 23 Nisan Cumartesi günü Anı Örenyeri gezilecek.

Turizm Haftası dolayısıyla toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak planlanıyor.

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