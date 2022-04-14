Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

Kars’ta aç kalan yavru ayı Sarıkamış ilçesi merkezine indi.

Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayıları günün her saatinde görmenin mümkün olduğu Sarıkamış'ta aç kalan yavru bir ayı, yalnız başına yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Bir apartman kenarında yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yavru ayıyı görüntüleyen vatandaş, “Ayılar yiyecek aramak için evimizin yakınına kadar geliyor. Ormanlık alandan evlere kadar geliyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.