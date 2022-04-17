Sultan Alparslan Külliyesi’nde çalışmalar sürüyor

Temeli 1 Haziran 2018 yılında dönemin UDH Bakanı Ahmet Arslan tarafından atılan Sultan Alparslan Külliyesi’nde havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar yeniden başladı.

Tamamlandığında yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak olan ve 18 bin metrekare alan üzerine yapılan Sultan Alparslan Külliyesi’nde 500 araçlık kapalı otopark, cami ve sosyal donatılarında bulunuyor.

Aynı anda 3 bin 600 kişi ibadet edeceği Sultan Alparslan Külliyesi’nin yıl sonuna kadar bitirilerek hizmete sokulması planlanıyor.

İlgili firmanın yeniden yapım çalışmalarına başladığı Sultan Alparslan Külliyesi’nin yüzde 85’lik kısmı tamamlandı.

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