Kars’ta 8 yaşında kız çocuğu kayıp Çocuğundan haber alamayan aile polise müracaat etti

Kars’ta sabah saat 08.00’de babasının okula bıraktığı kız çocuğundan haber alınamıyor. Okula gitmeyen kız çocuğunun hayatından endişe eden aile, polise çocuklarının bulunması için şikayette bulundu.
Olay, Kars merkez Halit Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Halitpaşa İlkokulu 1’inci sınıfta okuyan 8 yaşındaki Esma Nur Güney’i babası Müslüm Güney okula bıraktı. Okul sonrası eve gelmeyen çocuğun annesi Esmer Güney okula giderek öğretmeninden çocuğu sordu. Öğretmeninden çocuğun okula gelmediğini öğrenen aile daha sonra her her tarafta kızlarını aramaya başladı. Kızlarını bulmayan aile durumu polis bildirdi. 3 çocuklu Güney ailesi her tarafta çocuklarını arıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.