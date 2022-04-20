Kars’ta KÖYDES toplantısı düzenlendi

Kars’ta, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2022 Dönem Başı Meclis Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya ilgili birim amirleri ile köy muhtarları ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı. Toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz kurulduğu günden bugüne kadar köylerimizin özellikle alt yapı ihtiyaçlarını yol, su, kanalizasyon, sulama tesislerini gibi ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde cevap vermeye, köylümüze hizmet etmeye çalışıyor. Köylerimizin alt yapılarının standartlarının ykseltilemsi, daha konforlu, kaliteli yollarda, yeterli içmesuyuna sahip köylerimizi oluşturmaya önemli görevlerimizin olduğunu düşünüyoruz. Bunun için gayretle çalışıyoruz. Kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. İlave kaynaklardan yayarlanma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

Öksüz, “İnşallah 2022 yılı çalışma mevsimi gelmek üzere bu yıl elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Alt yağı standardımızı daha da yükselteceğiz. Daha çok yol yapacağız. Daha çok içme suyu tesisi yapacağız. Sanat yapısı yapacağız. Ve nihayetinde köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha fazla giderme gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 2022 yılında köylerde yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından son buldu.

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