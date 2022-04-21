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Kaymakam Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

İHA

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu.

Kaymakam Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu.
Kars’ın Digor ilçesi Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını için iftar yemeği düzenledi.
Kaymakamlıkta düzenlenen iftar yemeğine ilçede gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için fedakarca görev Digor Toplum Sağlığı Merkezi personeline ve aileleri katıldı.
“Pandemide fedakarca görev yaptınız”
Kovid19 salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının özveriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, “Sizlere pandemi döneminde yaptığınız fedakarca çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Uyumadan aylarca ailenizden, çocuklarınızdan ve sevdiklerinizden ayrı kalarak görev yaptınız” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından yapılan dualarla iftar yemeğine başlandı. İftar yemeği sohbet ortamında geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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