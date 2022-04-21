Kars’ta BAL Ligi’ne çıkacak takım hafta sonu belli olacak

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Kars Büyükler Amatör Lig şampiyonu Serhat Kars Spor ile Kars 36 Spor hafta sonu BAL ligi çıkmak için PlayOut karşılaşması oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 6’ıncı sırada tamamlayan Kars 36 Spor ile Serhat Kars Spor BAL Ligine çıkmak için Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 13.00’de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan galip ayrılacak takım 20222023 futbol sezonunda Bal Ligi’nde Kars’ı temsil edecek.

Hafta sonu oynanacak olan Kars 36 Spor Serhat Kars Spor karşılaşmasına tüm sporseverler davet bedildi.

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