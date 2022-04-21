Murat Bakırhan KARSESOB Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı

Murat Bakırhan, Kars’ta Mayıs ayında yapılacak olan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

Çalışmalarını sürdüren Kars’ta herkesim tarafından sevilen ve Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanlığı’nda sürdüren Murat Bakırhan, esnaf ve sanatkarların sorunlarıyla ilgilenilmediği için aday olduğunu belirtti.

Murat Bakırhan, “Seçimle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın, odalarımızın ve birliğimizin sorunlarına çözüm bulmak, birlik ve beraberliği sağlamak için, teşkilatımızı, başta TESK olmak üzere federasyonlarda ve ilgili kurum kuruluşlarda en iyi şekilde temsil etmek için bu yola girdim. Kurumlar arası diyalogları sağlamak, merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ve müşterek hareket etmek için aday oldum” dedi.

Birlik Başkanın esnaf ve sanatkarların sorunlarıyla yakinen ilgilenmediği için aday olduğuna dikkat çeken Bakırhan, “Merkez oda başkanları ve ilçelerdeki oda başkanlarından gerekli ve yeterli desteği aldığım için adaylığımı açıkladım. Benim kimseyle kişisel bir meselem yok. Şunu herkesin iyi bilmesini isterim ki, ben bir yarış içerisinde hizmete talip oldum” diye konuştu.

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı seçimi Mayıs ayında yapılacak. Bakırhan, yapılacak seçimin Kars’a hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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