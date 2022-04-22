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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta üniversite öğrencilerinden örnek davranış

İHA

Kars'ta üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 'Bir Dokunuş' grubu, okul mescidini boyadı, okulun tadilatlarını yaptı ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kars’ta üniversite öğrencilerinden örnek davranış

Kars’ta üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ‘Bir Dokunuş’ grubu, okul mescidini boyadı, okulun tadilatlarını yaptı ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kars Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden “Bir Dokunuş” grubu üyeleri Dilan İşkey, Ali Abbas Baydemir, Zehra Karadeniz, Betül Uzun ve Mehmet Aydın, Doç. Dr. Yaşar Kop öncülüğünde, “Eğitimde Proje Hazırlama” dersi çerçevesinde Hacı Sait İlbeyi İmam Hatip Ortaokulu’na dokunarak okulun eksiklerini giderdi.
Üniversite öğrencileri, Hacı Sait İlbeyi İmam Hatip Ortaokulu’nun okul mescidini boyayarak, halılarını temizleyerek dizayn etti. Ana sınıfının eksiklerini giderek minik öğrencilerin fiziki oyun becerileri için gerekli oyun ve oyuncak malzemelerini de temin ettiler.
Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yaşar Kop, sürece yaydıkları icraatlarının ilkinde; uzun kış şartlarına haiz olan Kars’ta öğrencilerinin grup isimlerine yakışacak şekilde öncelikle Kars İl Müftülüğü’nün de desteği ile atkı ve bere dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kop, “Bizde bir felsefe var. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.’ Buradaki arkadaşlarımız okul açılacak, ana sınıfı açılacak ne tür eksiklikler giderilecek diye düşünürken, bir taraftan ana sınıftan 8’inci sınıfa kadar ne yapabilirizin yoluna gitmişler. Bugün özellikle bayram hediyesi olsun diye sanki ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlardaki gibi şekeri, silgisi, kalemi kitap ayıracağı, onlara hitap edecek mini minnacık yüreklerine hitap edecek bir hediye kalem seti hazırlamışlar. Ve dahası buradaki müfredata uygun olması açısından bir anasınıfın oluşturulması adına neler yapılabilir çerçevesinde yer ayırmanın haricinde mescidi orayı dizayn etmişler. Buradaki maksat sadece Hacı Sait İlbeyi İmam Ortaoklu’ndaki eksiği gidermek değil. Başka yerlerde de benzer şeyler yapmak adına örnek teşkil etmekti” dedi.
Bir Dokunuş grubu üyelerinden Ali Abbas Baydemir ise buradaki amaçlarının yaptıkları tüm bu çalışmalarla başta Kafkas Üniversitesi olmak üzere birçok kesime örnek teşkil etmek olduğunu ve benzer çalışmaların artmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
Üniversite öğrencileri ana sınıfının tadilat ve eksiklerinin giderilmesi için kolları sıvadı, okul idaresinin ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkıları ile sınıfın boyanması, perdelerin temin edilip takılması, duvarların okul öncesine uygun olarak süslenip hazır hale getirilmesi, zihin çalışmaları ve fiziki oyun becerileri için gerekli oyun ve oyuncak malzemelerinin temini gerçekleştirildi.
130 kişilik okul mevcudunun tamamına projeyi yürüten öğrenciler tarafından kırtasiye seti hazırlanıp ‘Yeter ki siz gülümseyin’ etiketi ile set içerisinde iki adet kalem silgi, kitap ayracı ve şekerçikolatalardan oluşan setin dağıtımı yapıldı. Son olarak da 58. sınıflar için temin edilen konu anlatımı ve test kitapları dağıtıldı.
Öğrenciler, projeye katkılarından dolayı Doç. Dr. Yaşar Kop’a, aynı zamanda staj öğretmenleri olan Sedat Aslan’a, okul müdürü Erdal Erdener’e Kars İl Müftülüğü’ne, “bir oyuncak da sen ver” adlı projeyi yürüten Fatih Taş’a ve maddi destekte bulunan Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden bazı akademisyen hocalara hep bir ağızdan teşekkür etti. Yapılan etkinlik hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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