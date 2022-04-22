Minik Öykü, jandarma komutanını asker selamıyla karşıladı



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta ilkokul öğrencisi Öykü Yılmaz (7), okuluna kitap bağışı ve kütüphane açılışına gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek'i asker selamıyla karşıladı. Albay Ayçiçek, küçük Öykü ile yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Ölçülü köyündeki Şehit Turgay Salgar İlkokulu'nda kütüphane açılışı yapıldı. Açılışta İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Yenice, Jandarma Merkez İlçe Komutanı Binbaşı Özgür Cengiz, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından kütüphaneye 1600 kitap bağışı yapıldı. 2'nci sınıf öğrencisi Öykü Yılmaz, Albay Hıdır Ayçiçek'i asker selamıyla karşıladı.

Kütüphaneyi gezen Albay Ayçiçek, daha sonra Öykü'yü yanına davet etti. Program boyunca Öykü ile sohbet eden Albay Hıdır Ayçiçek, kendisiyle artık sık sık görüşeceğini dile getirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin de açılışının ardından köyden ayrılan Albay Ayçiçek'i, Öykü ve jandarma personeli asker selamıyla uğurladı.

Etkinlikte bir jandarma kadın astsubayın kendisine asker selamını öğrettiği Öykü, büyüdüğünde jandarma olacağını söyledi. Jandarma Merkez İlçe Komutanı Binbaşı Özgür Cengiz ise Öykü'ye bebek oyuncak hediye etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-04-22 14:48:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.