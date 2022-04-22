Kars’ta okullarda 23 Nisan coşkusu

Kars’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu çerçeve de Kars İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı. Kars İlkokulu Spor Salonu’nda düzenlenen törende minik yürekler birbirinden harika dans gösterileri ve marşlar ile izleyenleri büyüledi.

Yoğun bir veli katılımının gözlendiği programda Kars İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin büyük emekleriyle hazırlanan etkinlikler salonun dolup taşmasına yol açtı. Milli bayramları büyük bir coşku ile kutlayan Kars İlkokulu her zaman olduğu gibi bu yılda adından söz ettirmeyi başardı.

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