Kars’ta yaralı şahin tedavi altına alındı

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Kars’ta HES görevlileri tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl şahin tedavi altına alındı.

Kars’ın Arpaçay ilçesi Zorlu HES görevlileri tarafından yaralı Kızıl şahin bulundu. Kızıl şahini muhafaza altına alan görevliler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbarın ardından Arpaçay’a gelen DKMP yetkilileri yaralı olarak bulunan Kızıl şahin teslim aldı. Görevlilerin teslim alındığı yaralı Kızıl şahin, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan Kızıl şahin yapılan tedavisinin ardından yeniden doğal ortama bırakılacak.

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