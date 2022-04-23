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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta yaralı şahin tedavi altına alındı

İHA

Kars'ta HES görevlileri tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl şahin tedavi altına alındı.

Kars’ta yaralı şahin tedavi altına alındı

Kars’ta HES görevlileri tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl şahin tedavi altına alındı.
Kars’ın Arpaçay ilçesi Zorlu HES görevlileri tarafından yaralı Kızıl şahin bulundu. Kızıl şahini muhafaza altına alan görevliler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.
İhbarın ardından Arpaçay’a gelen DKMP yetkilileri yaralı olarak bulunan Kızıl şahin teslim aldı. Görevlilerin teslim alındığı yaralı Kızıl şahin, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan Kızıl şahin yapılan tedavisinin ardından yeniden doğal ortama bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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