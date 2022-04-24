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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı

İHA

Kars’ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı

Kars Barajı Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi ile alandaki ağaçlar su altında kaldı.
Kars’ta kar birikintilerinin erimesiyle su seviyesi hızla yükselen Kars Barajı Gölü, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Barajın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan ağaçlar ise görenleri hayran bırakıyor.
Kars Baraj Gölü’nde fotoğraf ve görüntü çektiğini ifade eden Adem Alp, “Kars Barajı’nın yapılmasıyla birlikte bu yıl da şiddetli kar yağışı sonrası çok su var, aşırı derecede su var. Kars Barajı doldu. Ağaçlar sular altında kaldı. Çok güzel bir görüntüsü var. KarsArdahanGöle karayolu, eski karayolu 56 kilometre şehre doğru sular altında kalmaya başladı. Yaban hayatının zengin bir görüntüsü var. Çok çeşitli kuşlar var burada. Tabii bunun da seyri doyumsuz bir görüntü oluşturuyor” dedi.
Fotoğraf tutkunları, ellerindeki fotoğraf makineleriyle adeta gölde nöbet tutuyor. Fotoğraf tutkunları, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan enfes manzarayı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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