Kaymakam Karakaş TSM’de

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Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kars’ın Digor ilçesi Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Digor Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Karakaş, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Mehtap Güner ve personelden bir süre sohbet etti.

Karakaş, Dr. Güneş’ten TSM çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bir süre istişarelerde bulundu.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, daha sonra Digor TSM’den ayrıldı.

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