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Kars’ta bulutların suya yansıması görenleri büyüledi “Orta Asya Stepleri gibi”

İHA

Kars’ta bulutların suya yansıması görenleri büyüledi “Orta Asya Stepleri gibi”

4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta canlanan doğayla birlikte bulutlar ve karlı dağların suya yansıması görenleri adeta büyüledi.
Kars’ta eriyen karlarla birlikte Kafkas Üniversitesi’nde bulunan çayırlıkta küçük göletler oluşturan kar suları, güneşli ve bulutlu havada bulutların suya yansımasıyla kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi yolunu kullanan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta büyüleniyor.

“Orta Asya Stepleri gibi”
Çok güzel görüntü olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Kars’ın güzel bir parçası, güzel bir görüntü, burada özellikle eskide bir angut gölü vardı. Angutların gelip toplandığı, daha sonra kuraklığın etkisiyle azalmıştı. Bu yıl yağış oldu yine toplandı ama eskiden 23 ay kalıyordu. Şuan kısa süreli bir göl oluşumu, öğrencilerimizin de biraz eğlencesi deniz özlemlerini gideriyorlar. Böyle bir yapay göl, öğrenciler için eğlenceli olabilir. Mükemmel bir doğa parçası, özellikle yeşili çok güzel, yeşille bulutların birleşimi, suyun birleşimi harika, biraz daha Orta Asya stepleri gibi baharda, çok güzel görüne sahip” dedi.

“Kars zaten güzel bir şehir”
Bulutların suya yansımanın mükemmel olduğunu belirten vatandaşlar, “Güzel bir manzara, Kars zaten güzel bir şehir, doğasıyla havasıyla, böyle manzaralarda güzel oluyor. Güzel dağın yansıması, bulutun, gökyüzünün yansıması güzel” diye konuştu.
Öte yandan Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde oluşan küçük gölet yaban hayvanlarına da kısa süreliğine ev sahipliği yapıyor. Su kuşlarının konakladığı gölet, etrafındaki dağların, bulutların yansımasıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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